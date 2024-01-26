Україна запросила лідера Китаю на Глобальний саміт миру

Україна запросила лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Глобальному саміті миру, передає Reuters.
Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква наголосив, що участь Пекіна у такому заході важлива для Києва.
"Ми безперечно запрошуємо Китай взяти участь у саміті, на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки. Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливо брати участь у такому саміті", - сказав Жовква.
Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Водночас Пекін заявляє, що суверенітет і територіальну цілісність усіх держав необхідно поважати. Раніше Китай запропонував свою допомогу посередника у російсько-українській війні.
- Саміт відбудеться у Швейцарії. Наразі триває підготовка до заходу, але поки не відомо про остаточні терміни проведення.
- Цього місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ прагне організувати телефонну розмову Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна.