​Шмигаль: попередньо всі 27 держав-членів ЄС погодилися підтримати Ukraine Facilitі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 січня заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.
"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", – сказав Шмигаль.
Також Шмигаль додав, що Україна очікує цього року на те, що ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.
Для покриття дефіциту бюджету нашій державі необхідно ще 18 млрд євро від Євросоюзу.
За словами Шмигаля, Адміністрація президента США має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки.
"Очікуємо позитивного рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", – наголосив Шмигаль.
Що таке Ukraine Facility
- 17 жовтня Європейський парламент підтримав пропозицію щодо створення Українського Фонду (Ukraine Facility) обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 - 2027 років.
- Відповідне рішення має пройти тристороннє обговорення між Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, після чого буде передано на розгляд парламентам країн-членів ЄС.
- Передбачається, що більша частина коштів (75%) буде спрямована до державного бюджету для забезпечення макрофінансової стабільності. Друга складова програми (16%) націлена на створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах, які також будуть визначені у Плані України.