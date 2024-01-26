​Шмигаль: попередньо всі 27 держав-членів ЄС погодилися підтримати Ukraine Facilitі

Очікується, що чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро затвердять 1 лютого.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 січня заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", – сказав Шмигаль.

Також Шмигаль додав, що Україна очікує цього року на те, що ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Для покриття дефіциту бюджету нашій державі необхідно ще 18 млрд євро від Євросоюзу.

За словами Шмигаля, Адміністрація президента США має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки.

"Очікуємо позитивного рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", – наголосив Шмигаль.

Що таке Ukraine Facility