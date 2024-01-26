Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
ГУР: на борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони, в останній момент вони не сіли на літак
ГУР: на борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони, в останній момент вони не сіли на літак
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
ГоловнаСвіт

​Столтенберг: НАТО і ЄС треба активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування

"Якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу", - наголосив генсек Альянсу.

​Столтенберг: НАТО і ЄС треба активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування
Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Фото: EPA/UPG

Союзники з НАТО і Євросоюзу повинні активізувати свої зусилля і надати Україні ще більше фінансування.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.

Столтенберг наголосив, що "усі політичні лідери мають працювати над збереженням єдності", оскільки "це має вирішальне значення для стабільності країни та регіону".

Генсек НАТО сказав, що війна Росії проти України наближається до дворічної позначки і він вітає підтримку Чорногорії, яка допомогла нашій державі через комплексний пакет допомоги НАТО.

"Але союзникам по НАТО і Європейського Союзу необхідно активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування в цей критичний час. Бо якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу", - наголосив Столтенберг.

  • У грудні 2022 року уряд Чорногорії заявив, що передає Україні допомогу у розмірі 11% свого військового бюджету.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies