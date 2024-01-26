​Столтенберг: НАТО і ЄС треба активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування

"Якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу", - наголосив генсек Альянсу.

Союзники з НАТО і Євросоюзу повинні активізувати свої зусилля і надати Україні ще більше фінансування.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.

Столтенберг наголосив, що "усі політичні лідери мають працювати над збереженням єдності", оскільки "це має вирішальне значення для стабільності країни та регіону".

Генсек НАТО сказав, що війна Росії проти України наближається до дворічної позначки і він вітає підтримку Чорногорії, яка допомогла нашій державі через комплексний пакет допомоги НАТО.

"Але союзникам по НАТО і Європейського Союзу необхідно активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування в цей критичний час. Бо якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу", - наголосив Столтенберг.