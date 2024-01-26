Бойовики стурбували світові ринки судноплавства та ланцюги постачання своїми нападами у Червоному морі з середини листопада.

Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.

США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків, пише Bloomberg.

“Терористичні атаки хуситів на торговельні судна та цивільні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці порушили міжнародні ланцюги постачання і навігаційні права та свободи”, − заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Міністерство фінансів США ідентифікувало підсанкційних хуситів як Мохамеда Аль-Атіфі, Мухаммада Фадла Абд Аль-Набі, Мухаммада Алі Аль-Кадірі та Мухаммада Ахмада Аль-Талібі.

Єменські хусити стурбували світові ринки судноплавства та ланцюги постачання своїми нападами з середини листопада. Вони обстрілюють кораблі ракетами та безпілотниками, а також намагалися захопити кілька з них.

Вартість транспортування зросла, а великі судноплавні компанії уникають південної частини Червоного моря і замість цього відправляють судна між Європою та Азією набагато довшим маршрутом навколо південної Африки.