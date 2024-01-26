США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків, пише Bloomberg.
“Терористичні атаки хуситів на торговельні судна та цивільні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці порушили міжнародні ланцюги постачання і навігаційні права та свободи”, − заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
Міністерство фінансів США ідентифікувало підсанкційних хуситів як Мохамеда Аль-Атіфі, Мухаммада Фадла Абд Аль-Набі, Мухаммада Алі Аль-Кадірі та Мухаммада Ахмада Аль-Талібі.
Єменські хусити стурбували світові ринки судноплавства та ланцюги постачання своїми нападами з середини листопада. Вони обстрілюють кораблі ракетами та безпілотниками, а також намагалися захопити кілька з них.
Вартість транспортування зросла, а великі судноплавні компанії уникають південної частини Червоного моря і замість цього відправляють судна між Європою та Азією набагато довшим маршрутом навколо південної Африки.
- Хуситів не зупинили й неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
- Вчора бойовики знову заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
- Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
- Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.
- Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.