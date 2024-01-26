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США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів

Бойовики стурбували світові ринки судноплавства та ланцюги постачання своїми нападами у Червоному морі з середини листопада.

США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів
Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків, пише Bloomberg.

“Терористичні атаки хуситів на торговельні судна та цивільні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці порушили міжнародні ланцюги постачання і навігаційні права та свободи”, − заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Міністерство фінансів США ідентифікувало підсанкційних хуситів як Мохамеда Аль-Атіфі, Мухаммада Фадла Абд Аль-Набі, Мухаммада Алі Аль-Кадірі та Мухаммада Ахмада Аль-Талібі.

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Єменські хусити стурбували світові ринки судноплавства та ланцюги постачання своїми нападами з середини листопада. Вони обстрілюють кораблі ракетами та безпілотниками, а також намагалися захопити кілька з них.

Вартість транспортування зросла, а великі судноплавні компанії уникають південної частини Червоного моря і замість цього відправляють судна між Європою та Азією набагато довшим маршрутом навколо південної Африки.

  • Хуситів не зупинили й неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
  • Вчора бойовики знову заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
  • Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
  • Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.
  • Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.
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