Уряд Румунії ухвалив допомогу фермерам для захисту від українського імпорту

Сьогодні, 25 січня, румунський уряд схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам. Раніше румунські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, при цьому вимагали субсидій і захисту від впливу українського імпорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії.
Перше прийняте рішення створює схему державної допомоги для зменшення до кінця 2024 року акцизного податку на дизельне паливо для сільського господарства.
На цю схему виділили 54,25 млн євро.
Крім того, інші два прийняті рішення створюють програму держдопомоги для підтримки діяльності власників м'ясної худоби, а також свинарів та птахівників, "в умовах кризи, спричиненої агресією Росії проти України".
Ці програми мають компенсувати збитки, спричинені зростанням цін на корми, паливо та інші витрати.
На них Румунія виділить 16,1 млн євро та понад 25,3 млн євро відповідно.
- Румунські фермери вимагають від влади рішень на рівні ЄС, щоб отримати захист від впливу імпорту української сільськогосподарської продукції на європейський ринок.
- Після 6 днів протестів уряд Румунії і представники великих сільгоспорганізацій досягли угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів. Угода включає 13 вимог фермерів. Зокрема, уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо невирішених вимог.