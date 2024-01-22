Румунія, Болгарія та Туреччина можуть розпочати розмінування Чорного моря вже навесні

Розмінування Чорного моря об'єднаної групи Румунії, Болгарії та Туреччини може запрацювати вже в квітні-травні.

Про це заявив у Варні начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов, пише БТА.

Він уточнив, що побоювань щодо готовності команд немає, оскільки три країни тривалий час працюють у спільних навчаннях.

Ефтімов нагадав, що для того, щоб група реально запрацювала, Туреччина має ратифікувати угоду.

Міністр оборони Тодор Тагарєв додав, що група буде відкрита для участі інших країн-союзників НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре.

Він підкреслив, що створення групи сприяє зниженню ризиків для судноплавства. Тагарєв додав, що командування групою відбуватиметься на ротаційній основі.