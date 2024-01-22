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Румунія, Болгарія та Туреччина можуть розпочати розмінування Чорного моря вже навесні

Операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре. 

Румунія, Болгарія та Туреччина можуть розпочати розмінування Чорного моря вже навесні
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Розмінування Чорного моря об'єднаної групи Румунії, Болгарії та Туреччини може запрацювати вже в квітні-травні.

Про це заявив у Варні начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов, пише БТА.

Він уточнив, що побоювань щодо готовності команд немає, оскільки три країни тривалий час працюють у спільних навчаннях. 

Ефтімов нагадав, що для того, щоб група реально запрацювала, Туреччина має ратифікувати угоду. 

Міністр оборони Тодор Тагарєв додав, що група буде відкрита для участі інших країн-союзників НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре. 

Він підкреслив, що створення групи сприяє зниженню ризиків для судноплавства. Тагарєв додав, що командування групою відбуватиметься на ротаційній основі.

  • Туреччина, Болгарія та Румунія  11 січня, підписали угоду про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні.
  • На початку війни в лютому 2022 року Туреччина ввела в дію Конвенцію Монтре 1936 року про блокування проходу російських і українських кораблів через протоки Босфор і Дарданелли. Конвенція також забороняє нечорноморським державам надсилати військові кораблі.
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