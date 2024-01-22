Туск: "Лідерам, які вдають себе нейтральними щодо агресії Росії, місце в "політичному пеклі"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував політиків та деяких лідерів держав ЄС, які дотримуються нейтральності на тлі широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на виступ польського прем'єра у Києві на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, Туск звернувся до тих лідерів, які не до кінця зрозуміли, за що ведеться боротьба, про що йде мова, які ставки і за що бореться Україна.

"Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, дотримується рівної дистанції чи демонструє її до України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", — наголосив Туск.

Під час промови Туск вкотре нагадав про підтримку Польщі у боротьбі з російським агресором.