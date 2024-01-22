Умєров: Цьогоріч Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Як ідеться в дописі Умєрова у фейсбуці, у 2024 році Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги нашій державі.

Міністри обговорили останні події на фронті й перспективи оборонної співпраці. За словами глави Міноборони України, Бельгія має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Сил оборони.

Умєров подякував партнерам за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема, в програмі підготовки пілотів.