Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України, — ЦНС

Білорусь планує до липня цього року інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими Росією регіонами.
"Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право", — пише ЦНС.
- У грудні минулого року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 грудня взяв участь у організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією районів України.
- Білорусь є найближчим союзником Москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. Росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі. А зараз Лукашенко також сприяє незаконній депортації українських дітей. Деяких із них вивозять в Росію, а деяких - лишають у Білорусі.