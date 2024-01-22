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Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України, — ЦНС

Білорусь планує відкрити консульство у Ростові та обслуговувати мешканців ТОТ.

Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України, — ЦНС
Фото: РИА Новости

Білорусь планує до липня цього року інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими Росією регіонами. 

"Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право", — пише ЦНС.

  • У грудні минулого року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 грудня взяв участь у організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією районів України.
  • Білорусь є найближчим союзником Москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. Росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі. А зараз Лукашенко також сприяє незаконній депортації українських дітей. Деяких із них вивозять в Росію, а деяких - лишають у Білорусі.
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