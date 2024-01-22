Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України, — ЦНС

Білорусь планує відкрити консульство у Ростові та обслуговувати мешканців ТОТ.

Білорусь планує до липня цього року інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими Росією регіонами.

"Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право", — пише ЦНС.