Російські окупанти завдали ударів по "Харківобленерго", — Міненергетики

Російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Харківській області, знищене обладнання.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Унаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ "Харківобленерго", знищено обладнання", — ідеться в повідомленні.

Працівники, на щастя, не постраждали. Графіки відключень електроенергії в області не застосовуються.

Крмі того, за інформацією підприємства, у Донецькій області без електропостачання залишаються 73 населені пункти. У Херсоні внаслідок обстрілів близько 800 нових знеструмлень, всього в місті без світла залишається 4,3 тисячі споживачів, в області – 26 тисяч.