Головне за ніч та ранок понеділка, 22 січня: 102 ворожих авіаційних удари, затримання Романа Гринкевича, Дональд Туск у Києві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск потягом прибув вранці 22 січня до Києва.

Про це повідомила Канцелярія прем'єра Польщі у соцмережі Х(Twitter). За повідомленням, він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Це перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.

У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував території України 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed.

Безпілотники запускали із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 102 авіаційних ударів, здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку – п'ять атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще шість атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 830 російських окупантів, 11 танків, 23 бронемашини і 21 артсистему. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 376860 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області.

"Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську", – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також додав, що на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.

Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюють.

Філашкін нагадав про необхідність евакуації із регіону.

Працівники ДБР і Нацполіція проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства нацгвардійцем чотирьох людей у місті Лиман Донецької області, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

За даними ДБР, по гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві. Бюро відкрило кримінальне провадження, проводить комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Сьогодні о 6:50 в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича, п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.

Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін. "При спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн", – сказав Генпрокурор.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни.

19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Уночі 22 січня згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, затриманого за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Це сталося в селі Картовецьке Чернігівської області.

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили джерела LB.ua.

Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій, пише The Guardian.

Звіт військової розвідки Британії не був опублікований привселюдно, але журналісти мали змогу з ним ознайомитися. Знімки зроблені з вересня по грудень, на них зафіксовані три російські кораблі, які завантажували контейнери в порту Наджин у КНДР перед транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Попри те, що розвідка сказала, що не може ідентифікувати, що було в контейнерах, це очевидно з заяви США минулого тижня про доставлені росіянам північнокорейські балістичні ракети. Окупанти їх уже використали. "Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показує, наскільки відчайдушною стала Росія після свого невдалого вторгнення. Ці та інші докази, надані Комітету з санкцій ООН, повинні викликати повне розслідування грубого порушення Росією та КНДР міжнародних санкцій", – повідомив один із дипломатів ООН.

Звіт разом із іншими доказами зі Сполучених Штатів та інших країн був наданий групі експертів ООН з розповсюдження зброї КНДР. Очікується, що наступного місяця ці експерти опублікують свій перший остаточний звіт після того, як помірні північнокорейські поставки боєприпасів до Росії різко зросли цього року.

Докладніше – в новині.

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