У грудні Україна експортувала морським шляхом найбільшу кількість агропродукції за весь час масштабної війни, – МО Британії

Це – результат того, що Сили оборони відкинули ворожий флот у Чорному морі.

У грудні 2023 Україна експортувала з морських портів найбільшу кількість агропродукції за весь час масштабної війни. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Майже напевно" цей показник завдячує повторному відкритті основних чорноморських портів та встановленню одностороннього режиму погодження каналу експорту. Це, зі свого боку, наслідок того, що Україна отримала більший контроль у Чорному морі.

"Україна досягла цього завдяки тому, що значною мірою перешкодила російському Чорноморському флоту діяти в західному Чорному морі, де він опинився під загрозою через українські ракети та безпілотники", – вважають британці.

Довіра ринку до постачань через українські порти підтримується за посередництва Великої Британії через пакет страхування Unity Facility та оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські протимінні сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 January 2024.



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