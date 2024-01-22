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У грудні Україна експортувала морським шляхом найбільшу кількість агропродукції за весь час масштабної війни, – МО Британії

Це – результат того, що Сили оборони відкинули ворожий флот у Чорному морі. 

У грудні Україна експортувала морським шляхом найбільшу кількість агропродукції за весь час масштабної війни, – МО Британії
Фото: Мінінфраструктури

У грудні 2023 Україна експортувала з морських портів найбільшу кількість агропродукції за весь час масштабної війни. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Майже напевно" цей показник завдячує повторному відкритті основних чорноморських портів та встановленню одностороннього режиму погодження каналу експорту. Це, зі свого боку, наслідок того, що Україна отримала більший контроль у Чорному морі.

"Україна досягла цього завдяки тому, що значною мірою перешкодила російському Чорноморському флоту діяти в західному Чорному морі, де він опинився під загрозою через українські ракети та безпілотники", – вважають британці. 

Довіра ринку до постачань через українські порти підтримується за посередництва Великої Британії через пакет страхування Unity Facility та оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські протимінні сили. 

  • Росія заблокувала морський експорт із України на початку повномасштабного вторгнення, і аж до липня 2022 постачання були неможливі. Це поставило під загрозу голоду країни, залежні від українського зерна, і ще більше економічно виснажувало Україну. У липні 2022 за посередництва Туреччини і ООН Росія погодилася на зерновий коридор, але використовувала його як інструмент додаткового тиску на Україну та перешкоджала вільному проходженню суден і контролю за ними. 
  • У 2023 росіяни односторонньо розірвали зернову угоду і досягти з ними домовленості про відновлення не вдалося. Але Сили оборони України завдяки серії дій зуміли отримати перевагу в Чорному морі і відкинули ворожий флот. 
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