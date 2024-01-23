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На Донеччині за добу росіяни вбили 2 людей, ще 5 поранили. По Краматорську вдарили ракетою

1 людина загинула у Кураховому, ще 1 – у Краматорську.

На Донеччині за добу росіяни вбили 2 людей, ще 5 поранили. По Краматорську вдарили ракетою
Фото: Telegram/Вадім Філашкін

На Донеччині за добу росіяни вбили 2 людей, ще 5 поранили, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. В Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли по центру міста та промзоні. У Мар'їнській ТГ під вогнем Красногорівка, Зоряне і Побєда. У Кураховому загинула 1 людина, пошкоджено 21 приватний будинок.

Краматорський район. Зранку росіяни випустили ракету по Краматорську – 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної сфери. Обстріляні околиці Криниць Новодонецької ТГ і територія Костянтинівської ТГ. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Новому, під вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль, Рідкодуб і Терни. 

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. У Сіверську поранено людину, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено. 

З лінії фронту евакуйовано 49 осіб, у тому числі 5 дітей.

Сьогодні вранці Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили 21 із 41 ракети.

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