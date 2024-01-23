Уранці РФ запустила 41 ракету. Збито 21

Російська армія 23 січня завдала комбінованого ракетного удару. Ворог випустив крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. ППО збила 21, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Більшість випущених росіянами ракет мала балістичну траєкторію:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківської області

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ)

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківської та Сумської

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область, РФ).

У результаті бойової роботи сили та засоми Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55

5 балістичних ракет "Іскандер-М"

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", – повідомив Залужний.