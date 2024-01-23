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На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще дві дістали поранення

У Бериславі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на магазин.

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще дві дістали поранення
Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл Херсонщини, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію одна людина загинула, ще дві дістали поранення.

Також уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу скинули на магазин у місті Берислав. Внаслідок влучання будівля знищена вщент. На щастя, постраждалих серед місцевих жителів не було.

Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА
Берислав, наслідки обстрілів

Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА
Берислав, наслідки обстрілів

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