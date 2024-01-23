У Бериславі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на магазин.

За минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл Херсонщини, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію одна людина загинула, ще дві дістали поранення.

Також уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу скинули на магазин у місті Берислав. Внаслідок влучання будівля знищена вщент. На щастя, постраждалих серед місцевих жителів не було.

Фото: Херсонська ОВА Берислав, наслідки обстрілів