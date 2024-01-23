Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні

Польська армія знову підіймала у небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні вранці 23 січня.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X.
"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".
Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 23, 2024
Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/vMQPgWjfgz
- ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
- Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки РФ по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.
- А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.