Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
ГоловнаСвіт

Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні

ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України.

Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Польська армія знову підіймала у небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні вранці 23 січня.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".

  • ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
  • Так, 13 січня, під час чергової ракетної атаки РФ по Україні, авіація Повітряних сил Польщі була приведена до стану бойової готовності.
  • А 2 січня Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 під час атаки росіян.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies