Польща знову піднімала в небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні

ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України.

Польська армія знову підіймала у небо авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні вранці 23 січня.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на такий крок польська армія пішла "у зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України".

Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/vMQPgWjfgz — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 23, 2024