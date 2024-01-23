Трамп у пошуках віцепрезидента

Нью-Гемпшир — єдиний штат, у якому відбувається раннє голосування за єдиного партійного кандидата на президентських виборах, де виборці могли б віддати свої голоси не на користь Дональда Трампа. У всякому разі так вважали політтехнологи частини топових кандидатів від Республіканської партії. Однак після того як експрезидент переміг з величезним відривом під час голосування на кокусах в Айові, отримавши 51% підтримки і показавши відрив від двох ключових конкурентів на понад 30%, стало зрозуміло, що він, скорше за все, буде беззаперечним кандидатом у президенти від Республіканської партії.
Водночас перед голосуванням у Нью-Гемпширі два кандидати, які грали на полі Трампа й займали тотожні йому позиції — Вівек Рамасвамі й Рон Десантіс, — знялися з перегонів і підтримали експрезидента. Водночас показники Ніккі Гейлі, помірної представниці республіканського крила, хоч і росли останнім часом, та все рівно не змогли зрівнятися з тими цифрами, які показує Трамп у всіх ключових опитуваннях. Та й сама вона не готова сильно критикувати колишнього боса, у котрого довго пропрацювала постпредом в ООН.
Згідно з даними опитування Університету в Нью-Гемпширі, Трамп випереджає Гейлі на 11% з 50% підтримки. За республіканку голосує 71% помірних однопартійців штату, 58% незалежних виборців (які не мають чіткої партійної позиції), 50% виборців з вищою освітою. Але й цього бракує для перемоги. Дональда Трампа підтримують 67% зареєстрованих республіканців у штаті й 71% консерваторів у Нью-Гемпширі.
Тут питання не в тому, чи переможе в цьому або інших штатах Трамп, а в тому, як довго ростиме рейтинг Гейлі і чи стане вона такою популярною в середовищі республіканців, аби створити проблему колишньому президентові. Якщо поточна динаміка збережеться, то Трамп муситиме шукати політичного союзу з Гейлі і, вірогідно, навіть пропонуватиме їй позицію кандидата у віцепрезиденти США. Проблема в тому, що сама Гейлі від цього відмовляється.
«Я не хочу бути нічиїм віцепрезидентом. Це не розглядається… Я завжди це казала. Це гра, в яку вони грають, і я не збираюся грати», — зазначила Гейлі виборцям.
Ми вже знаємо, що Трамп обирає команду — тих, хто ввійде до його адміністрації в разі перемоги на виборах 2024 року. Усе це люди, які були поруч у найскладніший період управління країною і не покинули його наприкінці президентського терміну. Однак це також слухняні, дисципліновані, вірні йому представники.
Ніккі Гейлі — часто самостійна, незалежна у своїх поглядах людина, яка могла під час засідань Радбезу ООН виголошувати різкі промови з приводу Росії, котрих часом не погоджував Білий дім. Це, звісно, Трампу ніколи не подобалося. Але ситуація така, що він ризикує втратити частину електорату, який хоче більш помірного кандидата і голосує нині за Ніккі Гейлі. Якщо Трамп не вмовить колишню співробітницю стати частиною команди, то це може створити додаткові проблеми. Не забуваймо: нині ставки в грі надто високі. На кону його свобода й політичне майбутнє. Будь-яка помилка в розрахунках може призвести до тотального провалу, як це вже було 2020 року.
Водночас паралельно виникає й інша, не менш важлива для нас з вами історія. Зараз серед питань, які порушують під час соціологічних опитувань у тому самому Нью-Гемпширі, — здатність кандидата в президенти від Республіканської партії вирішити питання війни, що її веде Росія проти України. Так от, 59% виборців вірять, що Трамп зможе досягти успіху в цій справі.
Трамп, нагадаємо, у разі обрання хоче протягом 24 годин змусити Київ і Москву укласти угоду. Очевидно, що ця угода буде не на користь безпеки України та Європи. Причому на останню колишньому президентові США узагалі начхати — він її сприймає як конкурента.
Саме через це потрібно, щоб його майбутній напарник на виборах, кандидат у віцепрезиденти США, займав більш помірковану і навіть проукраїнську позицію. Ніккі Гейлі — та людина, яка підтримує Україну, у всілякому разі в наданні озброєння та протидії Путінові. Але вона не хоче йти другим номером у Трампа. Принаймні поки що. Водночас є ще два, нині вже колишні кандидати у президенти США від Республіканської партії, які загалом можуть стати партнерами Трампа — бізнесмен Вівек Рамасвамі й губернатор Флориди Рон Десантіс. Проблема тільки в тому, що їхня позиція аж ніяк не проукраїнська.
Ми не знаємо, чим завершаться виборчі перегони серед республіканців, чи зможе Гейлі далі змагатися з Трампом і кого той, якщо переможе на праймериз, обере напарником — кандидатом у віцепрезиденти США. Але точно зрозуміло єдине: для України це матиме велике значення.