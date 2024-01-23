Трамп у пошуках віцепрезидента

Однак питання нині не в тому, що далі відбуватиметься на республіканських виборчих заходах, а те, як довго Гейлі перебуватиме в кампанії та кого саме Трамп (який має усі шанси стати єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року) обере напарником — кандидатом у віцепрезиденти США.

Після небаченої перемоги на передвиборчих змаганнях у штаті Айова Дональд Трамп , по суті, став беззаперечним лідером президентських перегонів від Республіканської партії. Його ключовий супротивник, губернатор Флориди Рон Десантіс, заявив, що завершує політичну кампанію та підтримує колишнього очільника Білого дому. За дуже короткий проміжок часу, не вступаючи в прямі дебати з опонентами з республіканського крила, Трамп майже здобув перемогу. Тепер у нього на шляху лише Ніккі Гейлі — єдина, хто не здається. Попереду, звісно, голосування виборців у штаті Нью-Гемпшир, де в американської дипломатки чимала підтримка. Однак і її, вірогідно, не вистачить, щоб здолати 45-го президента США.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп виступає з промовою після перемоги на першому в країні кокусі в Айові в Де-Мойні, 15 січня 2024 р.

Нью-Гемпшир — єдиний штат, у якому відбувається раннє голосування за єдиного партійного кандидата на президентських виборах, де виборці могли б віддати свої голоси не на користь Дональда Трампа. У всякому разі так вважали політтехнологи частини топових кандидатів від Республіканської партії. Однак після того як експрезидент переміг з величезним відривом під час голосування на кокусах в Айові, отримавши 51% підтримки і показавши відрив від двох ключових конкурентів на понад 30%, стало зрозуміло, що він, скорше за все, буде беззаперечним кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Водночас перед голосуванням у Нью-Гемпширі два кандидати, які грали на полі Трампа й займали тотожні йому позиції — Вівек Рамасвамі й Рон Десантіс, — знялися з перегонів і підтримали експрезидента. Водночас показники Ніккі Гейлі, помірної представниці республіканського крила, хоч і росли останнім часом, та все рівно не змогли зрівнятися з тими цифрами, які показує Трамп у всіх ключових опитуваннях. Та й сама вона не готова сильно критикувати колишнього боса, у котрого довго пропрацювала постпредом в ООН.

Фото: EPA/UPG Посол США в ООН Ніккі Гейлі та президент США Дональд Трамп під час його головування на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, 26 вересня 2018 р.

Згідно з даними опитування Університету в Нью-Гемпширі, Трамп випереджає Гейлі на 11% з 50% підтримки. За республіканку голосує 71% помірних однопартійців штату, 58% незалежних виборців (які не мають чіткої партійної позиції), 50% виборців з вищою освітою. Але й цього бракує для перемоги. Дональда Трампа підтримують 67% зареєстрованих республіканців у штаті й 71% консерваторів у Нью-Гемпширі.

Тут питання не в тому, чи переможе в цьому або інших штатах Трамп, а в тому, як довго ростиме рейтинг Гейлі і чи стане вона такою популярною в середовищі республіканців, аби створити проблему колишньому президентові. Якщо поточна динаміка збережеться, то Трамп муситиме шукати політичного союзу з Гейлі і, вірогідно, навіть пропонуватиме їй позицію кандидата у віцепрезиденти США. Проблема в тому, що сама Гейлі від цього відмовляється.

«Я не хочу бути нічиїм віцепрезидентом. Це не розглядається… Я завжди це казала. Це гра, в яку вони грають, і я не збираюся грати», — зазначила Гейлі виборцям.

Фото: EPA/UPG Ніккі Хейлі оголошує свою кандидатуру від Республіканської партії на пост президента США в Чарлстоні, Південна Кароліна, 15 лютого 2023 р

Ми вже знаємо, що Трамп обирає команду — тих, хто ввійде до його адміністрації в разі перемоги на виборах 2024 року. Усе це люди, які були поруч у найскладніший період управління країною і не покинули його наприкінці президентського терміну. Однак це також слухняні, дисципліновані, вірні йому представники.

Ніккі Гейлі — часто самостійна, незалежна у своїх поглядах людина, яка могла під час засідань Радбезу ООН виголошувати різкі промови з приводу Росії, котрих часом не погоджував Білий дім. Це, звісно, Трампу ніколи не подобалося. Але ситуація така, що він ризикує втратити частину електорату, який хоче більш помірного кандидата і голосує нині за Ніккі Гейлі. Якщо Трамп не вмовить колишню співробітницю стати частиною команди, то це може створити додаткові проблеми. Не забуваймо: нині ставки в грі надто високі. На кону його свобода й політичне майбутнє. Будь-яка помилка в розрахунках може призвести до тотального провалу, як це вже було 2020 року.

Водночас паралельно виникає й інша, не менш важлива для нас з вами історія. Зараз серед питань, які порушують під час соціологічних опитувань у тому самому Нью-Гемпширі, — здатність кандидата в президенти від Республіканської партії вирішити питання війни, що її веде Росія проти України. Так от, 59% виборців вірять, що Трамп зможе досягти успіху в цій справі.

Фото: EPA/UPG Прихильники Трампа під час зустрічі з кандидатом в університеті Нью-Гемпшира, 16 грудня 2023 р.

Трамп, нагадаємо, у разі обрання хоче протягом 24 годин змусити Київ і Москву укласти угоду. Очевидно, що ця угода буде не на користь безпеки України та Європи. Причому на останню колишньому президентові США узагалі начхати — він її сприймає як конкурента.

Саме через це потрібно, щоб його майбутній напарник на виборах, кандидат у віцепрезиденти США, займав більш помірковану і навіть проукраїнську позицію. Ніккі Гейлі — та людина, яка підтримує Україну, у всілякому разі в наданні озброєння та протидії Путінові. Але вона не хоче йти другим номером у Трампа. Принаймні поки що. Водночас є ще два, нині вже колишні кандидати у президенти США від Республіканської партії, які загалом можуть стати партнерами Трампа — бізнесмен Вівек Рамасвамі й губернатор Флориди Рон Десантіс. Проблема тільки в тому, що їхня позиція аж ніяк не проукраїнська.

Ми не знаємо, чим завершаться виборчі перегони серед республіканців, чи зможе Гейлі далі змагатися з Трампом і кого той, якщо переможе на праймериз, обере напарником — кандидатом у віцепрезиденти США. Але точно зрозуміло єдине: для України це матиме велике значення.