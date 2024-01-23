США, Австралія і Британія ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на Medibank

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у координації з Австралією та Великобританією запровадило санкції проти російського хакера Олександра Єрмакова.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Єрмаков відіграв ключову роль в атаці з використанням програми-здирника на австралійську страхову компанію Medibank Private Limited у 2022 році.

"Російські кіберзлочинці продовжують здійснювати руйнівні атаки з використанням програм-здирників проти Сполучених Штатів і країн-союзників, націлених на наш бізнес, зокрема, критично важливу інфраструктуру, з метою крадіжки конфіденційних даних", - заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.

Напередодні санкції проти Єрмакова запровадила Австралія.

Хакера звинувачують у крадіжці конфіденційних даних 9,7 мільйона користувачів послуг Medibank.

Як відомо, у жовтні 2022 року Єрмаков проник у мережу Medibank, однієї з найбільших приватних страхових компаній Австралії, яка охоплює понад 3,9 мільйона осіб і налічує понад 4000 співробітників. Під час атаки зловмисник вкрав особисту інформацію (PII) та конфіденційну медичну інформацію, пов'язану приблизно з 9,7 мільйона нинішніх та колишніх клієнтів, а також уповноважених представників.

Передбачається, що Єрмаков та інші учасники злому Medibank-у пов'язані з бандою кіберзлочинців REvil, яких підтримує Росія.