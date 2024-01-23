США не мають даних про нецільове використання українцями зброї, – Остін

США не мають достовірних доказів того, що Україна незаконно передала третім сторонам американське озброєння або що використовувала його не за призначенням. Про це на засіданні в форматі "Рамштайн" повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін, цитує його МО України.
"Ми бачимо, що Україна використовує надані нами спроможності для захисту від російської агресії", – наголосив Ллойд Остін. За його словами, Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні.
Міністр оборони наголосив, що союзники повинні продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації наших Сил оборони.
Міністр оборони США подякував країнам, які вже оголосили про нові довгострокові пакети з підтримки від часу попередньої зустрічі Контактної групи – зокрема, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії, Швеції та Великій Британії.
"Підтримка України у її боротьбі проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки", – додав Ллойд Остін.
Онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розпочалося у вівторок. Українську делегацію очолює Міністр оборони Рустем Умєров.
- Цього місяця Пентагон уже повідомляв, що на сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні.
- Нещодавно в звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йшлося, що американські посадовці не реєстрували та не відстежували належним чином надіслану в Україну військову допомогу на суму близько мільярда доларів. Генеральний інспектор Роберт Сторч виявив, що, попри те, що практика обліку покращилася після початку вторгнення Росії, станом на червень 2023 відстеження більше половини поставлених США Javelin, ракет Stinger, приладів нічного бачення та інших предметів оборони, що підлягають посиленому обліку, залишилися недотриманими. Це не означає, що це озброєння було використано не за призначенням, йдеться лише про недотримання американцями процедури моніторингу. У звіті не стверджується, що будь-яка зброя була використана не за призначенням. Там йдеться, що "визначення, чи було перенаправлення такої допомоги, виходить за межі нашої оцінки". Представники адміністрації також підкреслили, що звіт ґрунтується на даних, яким понад шість місяців, і стверджували, що ретельні вимоги посиленого моніторингу кінцевого використання часто є непрактичними під час активного конфлікту.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що все озброєння, яке американці надають для боротьби українцям, буде використано "з найкращою метою, щоб ця допомога якнайшвидше закінчилася перемогою України".