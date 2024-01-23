США не мають даних про нецільове використання українцями зброї, – Остін

США не мають достовірних доказів того, що Україна незаконно передала третім сторонам американське озброєння або що використовувала його не за призначенням. Про це на засіданні в форматі "Рамштайн" повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін, цитує його МО України.

"Ми бачимо, що Україна використовує надані нами спроможності для захисту від російської агресії", – наголосив Ллойд Остін. За його словами, Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні.

Міністр оборони наголосив, що союзники повинні продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації наших Сил оборони.

Міністр оборони США подякував країнам, які вже оголосили про нові довгострокові пакети з підтримки від часу попередньої зустрічі Контактної групи – зокрема, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії, Швеції та Великій Британії.

"Підтримка України у її боротьбі проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки", – додав Ллойд Остін.

Онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розпочалося у вівторок. Українську делегацію очолює Міністр оборони Рустем Умєров.