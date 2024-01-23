Італія використає головування у G7, аби продемонструвати вірність Києву, − Reuters

Італія використає своє головування у “Групі семи”, аби протистояти риториці про те, що "Росія перемагає в Україні" та що Захід втомився від війни.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Італія головуватиме у G7, до якої також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Канада, протягом 2024 року та прийматиме саміт у червні. Війна в Україні буде однією з головних тем зустрічі.
Лідери “Групи семи” мають намір продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву, і не можуть ризикнути проявити ознаки слабкості.
“Ми повинні змінити наратив щодо України”, − заявило джерело, додавши, що президент Росії Володимир Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.
Додамо, Італія планує організувати 20 зустрічей на рівні міністрів під час свого головування у G7. Перша відбудеться 13-15 березня і буде присвячена промисловості, технологіям і цифровізації, зокрема питанню штучного інтелекту.
Рим і Київ
- 10 січня Нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України.
- Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала західних партнерів продовжувати постачаня зброї, яке дасть змогу Києву забезпечити баланс на полі бою.