Італія використає головування у G7, аби продемонструвати вірність Києву, − Reuters

Рим має намір протистояти риториці про те, що "Росія перемагає в Україні" та що Захід втомився від війни.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні у Брюсселі

Італія використає своє головування у “Групі семи”, аби протистояти риториці про те, що "Росія перемагає в Україні" та що Захід втомився від війни.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Італія головуватиме у G7, до якої також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Канада, протягом 2024 року та прийматиме саміт у червні. Війна в Україні буде однією з головних тем зустрічі.

Лідери “Групи семи” мають намір продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву, і не можуть ризикнути проявити ознаки слабкості.

“Ми повинні змінити наратив щодо України”, − заявило джерело, додавши, що президент Росії Володимир Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Додамо, Італія планує організувати 20 зустрічей на рівні міністрів під час свого головування у G7. Перша відбудеться 13-15 березня і буде присвячена промисловості, технологіям і цифровізації, зокрема питанню штучного інтелекту.

Рим і Київ