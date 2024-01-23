Bihus.info: російський виробник порошку "для схуднення" продовжує продаватися в Україні

Засіб виготовляють на заводах у Росії і в Франції. Французьку продукцію продають в Україні.

Російський виробник так званих коктейлів для схуднення NL продовжує продавати свою продукцію в Україні під час масштабної війни. Товари вони презентують під виглядом європейських, йдеться у матеріалі Bihus.info.

Очільником фірми є росіянин із кіпрським громадянством Дмитро Хохлов. Для українського ринку фірма провела ребрендинг і створила україномовний сайт, але за бізнесом все ж стоять росіяни.

Уже після вторгнення росіян в Україну 2014 року фірма постачала несертифіковані порошки "для схуднення" через окупований Крим. У 2022 продукція NL з України зникла, але продовжувала продаватися на ринку Європи як європейський продукт. Коктейлі для схуднення продаються в багатьох країнах. Латвійська NL Continent Baltik продовжує ввозити товар, вироблений безпосередньо в Росії, бо продаж продуктів харчування не під санкціями.

Ще частина товару виготовляється у Франції. Саме ці продукти продають в Україні. З липня 2022 французьким заводом керує француз Сільве Бонне, який є давнім партнером росіянина Хохлова.

"Російська NL Continent отримала у 2022 2 млрд рублів чистого прибутку, практично подвоївши його в порівнянні з періодом до вторгнення", – йдеться у матеріалі.