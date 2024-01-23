Як покращити координацію стейкхолдерів гуманітарної допомоги: думки з семінару

20 січня 2024 року Аспен Інститут Київ розпочав серію одноденних семінарів “Підтримка постраждалих від війни: координація та взаємодія” в межах Програми «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців». Під час цих заходів ключові стейкхолдери у сфері надання гуманітарної допомоги обговорюватимуть можливі способи сприяння розвитку гуманітарного реагування в Україні, а також більш ефективній допомозі постраждалим від війни.

Система надання гуманітарної допомоги в Україні іноді стикається із такими труднощами:

● Повільне та несвоєчасне реагування на катастрофи та виклики.

● Невідповідність одне одному протоколів та стандартів взаємодії міжнародних організацій, державних органів, громадських організацій.

● Необхідність покращити скоординованість політик різних державних органів, які опікуються питанням надання гуманітарної допомоги. А також — важливість єдиних визначених термінів та класифікацій.

● Відсутність єдиного моніторингу та обліку кількості постраждалих, отримувачів і надавачів гуманітарної допомоги, а також самої гуманітарної допомоги.

Поточний стан у сфері гуманітарної допомоги та пропозиції, які можна застосовувати для покращення координації стейкхолдерів

Учасники семінару говорили про наступні способи покращення координації взаємодії у сфері гуманітарної допомоги:

● Питання координації зусиль акторів сфери гуманітарної допомоги є дуже актуальним з точки зору як тих, хто надає гуманітарну допомогу, так і тих, хто її отримує. При цьому, систематизувати роботу вдасться, якщо до цього докладатимуть зусилля держава, міжнародні організації, а також громадянське суспільство.

● Система розвитку сфери гуманітарної допомоги має бути цілісною і комплексною, а правила її функціонування — прозорими та зрозумілими. Необхідно враховувати особливості функціонування системи гуманітарної допомоги під час війни.

● Від держави очікується лідерство в процесі гармонізації законодавства в сфері гуманітарної допомоги, подальшого удосконалення відповідної державної політики, а також координації з міжнародними партнерами.

● Потрібно вести облік та моніторинг потреб постраждалого населення, щоб мати цілісне бачення функціонування сфери гуманітарної допомоги. Ефективний інструмент для цього — цифрові реєстри.

● Недостатня комунікація на рівні громад, районів, областей та на національному рівні може стати причиною нескоординованості різних державних органів та інших інституцій, які займаються питаннями гуманітарної допомоги

● Удосконалення скоординованої системи гуманітарного реагування на надзвичайні ситуації під час війни дозволить більш ефективно адресувати різні виклики у майбутньому.

Команда Аспен Інституту Київ дякує учасникам за змістовний діалог та високу залученість до обговорення тем семінару.

У межах Програми «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» відбудуться ще два семінари, подати заявку на участь можна за посиланням: https://aspeninstitutekyiv.org/form/prohrama-relief-for-ukraine-ekosystema-pidtrymky-ukraintsiv/

Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Програма «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» реалізується Аспен Інститутом Київ за ініціативи CORE Response за підтримки American Red Cross.