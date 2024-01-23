Як покращити координацію стейкхолдерів гуманітарної допомоги: думки з семінару

Система надання гуманітарної допомоги в Україні іноді стикається із такими труднощами:
● Повільне та несвоєчасне реагування на катастрофи та виклики.
● Невідповідність одне одному протоколів та стандартів взаємодії міжнародних організацій, державних органів, громадських організацій.
● Необхідність покращити скоординованість політик різних державних органів, які опікуються питанням надання гуманітарної допомоги. А також — важливість єдиних визначених термінів та класифікацій.
● Відсутність єдиного моніторингу та обліку кількості постраждалих, отримувачів і надавачів гуманітарної допомоги, а також самої гуманітарної допомоги.
Поточний стан у сфері гуманітарної допомоги та пропозиції, які можна застосовувати для покращення координації стейкхолдерів
Учасники семінару говорили про наступні способи покращення координації взаємодії у сфері гуманітарної допомоги:
● Питання координації зусиль акторів сфери гуманітарної допомоги є дуже актуальним з точки зору як тих, хто надає гуманітарну допомогу, так і тих, хто її отримує. При цьому, систематизувати роботу вдасться, якщо до цього докладатимуть зусилля держава, міжнародні організації, а також громадянське суспільство.
● Система розвитку сфери гуманітарної допомоги має бути цілісною і комплексною, а правила її функціонування — прозорими та зрозумілими. Необхідно враховувати особливості функціонування системи гуманітарної допомоги під час війни.
● Від держави очікується лідерство в процесі гармонізації законодавства в сфері гуманітарної допомоги, подальшого удосконалення відповідної державної політики, а також координації з міжнародними партнерами.
● Потрібно вести облік та моніторинг потреб постраждалого населення, щоб мати цілісне бачення функціонування сфери гуманітарної допомоги. Ефективний інструмент для цього — цифрові реєстри.
● Недостатня комунікація на рівні громад, районів, областей та на національному рівні може стати причиною нескоординованості різних державних органів та інших інституцій, які займаються питаннями гуманітарної допомоги
● Удосконалення скоординованої системи гуманітарного реагування на надзвичайні ситуації під час війни дозволить більш ефективно адресувати різні виклики у майбутньому.
Команда Аспен Інституту Київ дякує учасникам за змістовний діалог та високу залученість до обговорення тем семінару.
У межах Програми «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» відбудуться ще два семінари, подати заявку на участь можна за посиланням: https://aspeninstitutekyiv.org/form/prohrama-relief-for-ukraine-ekosystema-pidtrymky-ukraintsiv/
Відбір здійснюється на конкурсній основі.
Програма «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» реалізується Аспен Інститутом Київ за ініціативи CORE Response за підтримки American Red Cross.