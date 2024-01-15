ООН попросила у донорів 4,2 мільярди доларів на гуманітарну допомогу українцям

Організація Об’єднаних Націй 15 січня звернулися до донорів з проханням виділити 4,2 мільярда доларів на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців громад, які їх приймають, протягом 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООН.

За інформацією ООН, за два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 14,6 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги, це 40% населення. Близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями у Європі.

"У прифронтових містах і селах люди вичерпали свої мізерні ресурси і покладаються на допомогу, щоб вижити. У Донецькій і Харківській областях сім'ї ховаються в зруйнованих будинках без водопроводу, газу чи світла. Постійні обстріли змушують людей проводити дні в підвалах. Діти не можуть гратися надворі, не кажучи вже про школу", — ідеться у повідомленні ООН.

Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) координує реагування всередині України.

Цей план гуманітарних потреб і реагування вимагає 3,1 мільярда доларів США на 2024 рік і спрямований на 8,5 мільйонів людей.

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, координує Регіональний план реагування на біженців (RRP), на який потрібно 1,1 млрд дол та який спрямований на 2,3 мільйона біженців і приймаючих громад.

Загалом два високопріоритетних плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 мільйона людей в Україні та регіоні.

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, налякані, травмовані та позбавлені своїх базових потреб. Один лише цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — зазначив Генсек з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

Українські біженці в сусідніх країнах також потребують посилення та постійної підтримки. Попри зусилля щодо інклюзії, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах у приймаючих країнах, у той час, як чверть біженців, які потребують допомоги, мають проблеми з доступом до медичної допомоги.

Лише від 40 до 60% зайняті, часто нижче за свою кваліфікацію, і багато з них залишаються вразливими, не маючи засобів для себе.