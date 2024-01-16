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На Запоріжжі охоронця дитсадка підозрюють у коригуванні вогню ворога, йому загрожує довічне ув’язнення

Слідство встановило, що за наведенням охоронця дитсадка ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури Степногірська. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.

На Запоріжжі охоронця дитсадка підозрюють у коригуванні вогню ворога, йому загрожує довічне ув’язнення
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання охоронця дитсадка на Запоріжжі за підозрою у наведенні російських ракет на будинки мирних українців. 

Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

За даними слідства, коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. У грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником російського ГРУ.

У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора.

За вказівками російського ГРУ агент збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Крім того, він коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення.

Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з російським ГРУ через популярний месенджер.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, житель Черкас проведе 9 років за ґратами за “злив” ворогу позицій українських військових та систем ППО. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень.

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