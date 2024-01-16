Росіяни за добу 99 разів обстріляли Херсонщину: поранені двоє людей

За минулу добу російська армія 99 разів обстріляла Херсонщину. В результаті двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсоні.