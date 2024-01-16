Росіяни за добу 99 разів обстріляли Херсонщину: поранені двоє людей

За минулу добу російська армія 99 разів обстріляла Херсонщину. В результаті двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсоні.
- Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
- Учора ворог випустив 788 снарядів по Херсонщині, поранено чотирьох людей.
- 14 січня росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.