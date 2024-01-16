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Росіяни за добу 99 разів обстріляли Херсонщину: поранені двоє людей

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Росіяни за добу 99 разів обстріляли Херсонщину: поранені двоє людей
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

За минулу добу російська армія 99 разів обстріляла Херсонщину. В результаті двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсоні.

  • Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
  • Учора ворог випустив 788 снарядів по Херсонщині, поранено чотирьох людей.
  • 14 січня росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.
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