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Помер другий поранений під час теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті

Чоловік працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Помер другий поранений під час теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті
Фото: Нацполіція

Кількість загиблих внаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради у Закарпатській області зросла до двох осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

“Сьогодні, 15 грудня 2024 року, від отриманих внаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що чоловік працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

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В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі тривають призначені в межах кримінального провадження експертизи.

Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

Деталі події:

  • У п’ятницю, 15 грудня, на Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати. На сесії обговорювалося питання прийняття бюджету.

  • Депутатові оголосили підривникові про підозру. Правоохоронці провели обшуки за його місцем проживання де виявили передсмертну записку. Її зміст наразі вивчають.

  • За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу".

  • Слідчі Служби безпеки почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області. 

  • Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру. Місцевому депутатові інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

  • Депутату, який підірвав гранати під час сесії сільради на Закарпатті, обрали запобіжний захід. 54-річному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

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