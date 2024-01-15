Помер другий поранений під час теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті

Кількість загиблих внаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради у Закарпатській області зросла до двох осіб.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
“Сьогодні, 15 грудня 2024 року, від отриманих внаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що чоловік працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.
В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі тривають призначені в межах кримінального провадження експертизи.
Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.
Деталі події:
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У п’ятницю, 15 грудня, на Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати. На сесії обговорювалося питання прийняття бюджету.
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Депутатові оголосили підривникові про підозру. Правоохоронці провели обшуки за його місцем проживання де виявили передсмертну записку. Її зміст наразі вивчають.
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За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу".
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Слідчі Служби безпеки почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області.
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Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру. Місцевому депутатові інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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Депутату, який підірвав гранати під час сесії сільради на Закарпатті, обрали запобіжний захід. 54-річному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.