Помер другий поранений під час теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті

Чоловік працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Кількість загиблих внаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради у Закарпатській області зросла до двох осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

“Сьогодні, 15 грудня 2024 року, від отриманих внаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що чоловік працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі тривають призначені в межах кримінального провадження експертизи.

Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

Деталі події: