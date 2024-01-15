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В Карпатах тривають пошуки громадянина Франції, - ДСНС

Востаннє він виходив на зв'язок 3 січня.  

В Карпатах тривають пошуки громадянина Франції, - ДСНС
Фото: Національна поліція

Працівники ДСНС продовжують пошук в Карпатах громадянина Франції.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

12 січня представник посольства Франції повідомив в ДСНС, що громадянин Франції у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла. Далі він планував мандрувати Карпатами до міста Рахів Закарпатської області.

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Востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня. 

Водночас, повідомили в ДСНС, турист не реєстрував свій маршрут. 

Гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області. Пошукові роботи тривають.

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