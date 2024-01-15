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На Одещині рятувальники цілу ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків

Рятувальники обстежили 60 кілометрів тунелів.

На Одещині рятувальники цілу ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків

В Одеській області рятувальники цілу ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вчора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське, Одеського району зникло три  дівчинки (2008, 2009 та 2012 років народження) і хлопець 2011 року народження. 

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Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби. Батьки зв’язатися з дітьми не могли.

До пошуків залучили рятувальників, поліцію, громадську організацію “Пошук” та представників Товариства Червоного Хреста України.

Протягом ночі обстежили 60 кілометрів тунелів катакомб, дітей знайшли вранці. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.

  • На початку січня Одеській області троє дівчаток-підлітків отруїлися чадним газом. Причиною отруєння могло стати порушення правил встановлення генератора в будинку.
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