В Одеській області рятувальники цілу ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Вчора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське, Одеського району зникло три дівчинки (2008, 2009 та 2012 років народження) і хлопець 2011 року народження.
Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби. Батьки зв’язатися з дітьми не могли.
До пошуків залучили рятувальників, поліцію, громадську організацію “Пошук” та представників Товариства Червоного Хреста України.
Протягом ночі обстежили 60 кілометрів тунелів катакомб, дітей знайшли вранці. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.
- На початку січня Одеській області троє дівчаток-підлітків отруїлися чадним газом. Причиною отруєння могло стати порушення правил встановлення генератора в будинку.