ДБР повідомило про підозру працівнику Білгород-Дністровського РТЦК та СП, що в Одеській області, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.
"За 2 тис. США ділок робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тис. доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку", – повідомили у ДБР.
Також зазначили, що задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.
Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли "користатися послугами" підозрюваного.
Чоловікові про підозру у зловживанні впливом, йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
- Нещодавно ліквідували масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Її фігуранти допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. До схеми причетні співробітники суду і посередники, які від середини квітня 2022 року встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів.
- Також на Одещині знешкодили міжнародне угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров’я. Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі.