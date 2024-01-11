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На Одещині викрили посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації

За 2000 доларів можна було отримати документи про визнання непридатними до військової служби, а за 3000 доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку

На Одещині викрили посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації
Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру працівнику Білгород-Дністровського РТЦК та СП, що в Одеській області, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

"За 2 тис. США ділок робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тис. доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку", – повідомили у ДБР.

Також зазначили, що задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Фото: ДБР

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли "користатися послугами" підозрюваного.

Чоловікові про підозру у зловживанні впливом, йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

  • Нещодавно ліквідували масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Її фігуранти допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. До схеми причетні співробітники суду і посередники, які від середини квітня 2022 року встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів.
  • Також на Одещині знешкодили міжнародне угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров’я. Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі.
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