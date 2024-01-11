За 2000 доларів можна було отримати документи про визнання непридатними до військової служби, а за 3000 доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку

ДБР повідомило про підозру працівнику Білгород-Дністровського РТЦК та СП, що в Одеській області, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

"За 2 тис. США ділок робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тис. доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку", – повідомили у ДБР.

Також зазначили, що задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Фото: ДБР

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли "користатися послугами" підозрюваного.

Чоловікові про підозру у зловживанні впливом, йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.