Від початку вторгнення майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети

277 осіб, з них 14 дітей загинули через спрацювання вибухівки.

З початку повномасштабного вторгнення рф 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом.

"Вороже залізо забрало життя 14 дітей", – написав міністр МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що, за даними МВС, внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів 610 людей дістали травми, 277 – загинули. Найбільше потерпілих у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Саперні підрозділи органів системи МВС працюють безперервно, аби якомога швидше очистити українську землю. Вже знешкоджено майже 755 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але близько третини території України досі залишається забрудненою", – написав Клименко.

Фото: Ігор Клименко

Також закликав за жодних обставин не наближатися до підозрілих знахідок і не чіпати їх. Про такі знахідки потрібно терміново повідомляти до ДСНС або поліції.