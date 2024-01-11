На Байковому кладовищі відкрили Меморіал Леоніду Кравчуку
На Байковому кладовищі відкрили Меморіал Леоніду Кравчуку
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку вторгнення майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети

277 осіб, з них 14 дітей загинули через спрацювання вибухівки.

Від початку вторгнення майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети
Фото: Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення рф 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом.

"Вороже залізо забрало життя 14 дітей", – написав міністр МВС Ігор Клименко. 

Він зазначив, що, за даними МВС, внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів 610 людей дістали травми, 277 – загинули. Найбільше потерпілих у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. 

"Саперні підрозділи органів системи МВС працюють безперервно, аби якомога швидше очистити українську землю. Вже знешкоджено майже 755 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але близько третини території України досі залишається забрудненою", – написав Клименко. 

Фото: Ігор Клименко

Також закликав за жодних обставин не наближатися до підозрілих знахідок і не чіпати їх. Про такі знахідки потрібно терміново повідомляти до ДСНС або поліції.

  • За даними Генштабу, протягом грудня виявили і знешкодили понад 6000 вибухових предметів. Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили і знешкодили у Харківській області. 
  • 18 тисяч кв. км деокупованих територій України не становлять мінної загрози. Ця площа складає 10% від попередньої оцінки забруднення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies