Росіяни завдали удару по Харкову, - Терехов (оновлено)

Російська армія завдала удару по цивільному обʼєкту у Харкові.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби”, - написав Терехов.

Як повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, вкотре удари завдали з району Белгорода.

Попередньо Харків обстріляли знову із ЗРК С-300.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова. Відомо про 10 постраждалих внаслідок удару. Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі - у легкому.

Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі.