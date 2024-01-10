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Росіяни завдали удару по Харкову, - Терехов (оновлено)

Висока вирогідність жертв серед людей, які знаходилися у цивільному обʼєкті.

Російська армія завдала удару по цивільному обʼєкту у Харкові.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби”, - написав Терехов.

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Як повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, вкотре удари завдали з району Белгорода.

Попередньо Харків обстріляли знову із ЗРК С-300.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова. Відомо про 10 постраждалих внаслідок удару. Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі - у легкому. 

Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі. 

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