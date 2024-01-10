На Харківщині виявили уламки ракети, яка відрізняється від російської. Може бути з КНДР, - Постпред України при ООН

Кислиця наголосив, що будь-які подібні дії, як-от використання Росією північнокорейських ракет на війні в Україні, суперечать безлічі резолюцій ООН.

На Харківщині виявили уламки ракети, яка не схожа на звичайні російські.

Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця, передає Sky News.

Засідання Радбезу на тему "Підтримання миру і безпеки України" скликали у консультації з Україною країнами-партнерами членами Ради безпеки.

У своїй заяві представник України звернувся до інформації щодо використання Росією північнокорейських ракет на війні в Україні. Кислиця наголосив, що будь-які подібні дії суперечать безлічі резолюцій ООН.

За словами постпреда, харківська прокуратура виявила одну ракету, випущену в регіоні, яка "візуально і технічно відрізнялася" від звичайних російських ракет, зокрема, "Іскандера".

Кислиця повідомив, що експерти заявили, що вона "схожа на одну із північнокорейських ракет".