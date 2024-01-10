На Харківщині виявили уламки ракети, яка відрізняється від російської. Може бути з КНДР, - Постпред України при ООН

На Харківщині виявили уламки ракети, яка не схожа на звичайні російські.
Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця, передає Sky News.
Засідання Радбезу на тему "Підтримання миру і безпеки України" скликали у консультації з Україною країнами-партнерами членами Ради безпеки.
У своїй заяві представник України звернувся до інформації щодо використання Росією північнокорейських ракет на війні в Україні. Кислиця наголосив, що будь-які подібні дії суперечать безлічі резолюцій ООН.
За словами постпреда, харківська прокуратура виявила одну ракету, випущену в регіоні, яка "візуально і технічно відрізнялася" від звичайних російських ракет, зокрема, "Іскандера".
Кислиця повідомив, що експерти заявили, що вона "схожа на одну із північнокорейських ракет".
- Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані з Північної Кореї ракети.
- Тим часом глави МЗС майже півсотні країн засудили передачу Північною Кореєю балістичних ракет Росії.
- Південна Корея вважає, що КНДР, постачаючи зброю Росії, використовує Україну як випробувальний полігон. Сеул заявив, що РФ вдарила ракетами малої дальності, надані Північною Кореєю, по Україні в грудні та січні.