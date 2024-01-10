Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині виявили уламки ракети, яка відрізняється від російської. Може бути з КНДР, - Постпред України при ООН

Кислиця наголосив, що будь-які подібні дії, як-от використання Росією північнокорейських ракет на війні в Україні, суперечать безлічі резолюцій ООН.

На Харківщині виявили уламки ракети, яка відрізняється від російської. Може бути з КНДР, - Постпред України при ООН
Сергій Кислиця
Фото: EPA/UPG

На Харківщині виявили уламки ракети, яка не схожа на звичайні російські.

Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця, передає Sky News.

Засідання Радбезу на тему "Підтримання миру і безпеки України" скликали у консультації з Україною країнами-партнерами членами Ради безпеки.

У своїй заяві представник України звернувся до інформації щодо використання Росією північнокорейських ракет на війні в Україні. Кислиця наголосив, що будь-які подібні дії суперечать безлічі резолюцій ООН.

За словами постпреда, харківська прокуратура виявила одну ракету, випущену в регіоні, яка "візуально і технічно відрізнялася" від звичайних російських ракет, зокрема, "Іскандера".

Кислиця повідомив, що експерти заявили, що вона "схожа на одну із північнокорейських ракет".

  • Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані з Північної Кореї ракети. 
  • Тим часом глави МЗС майже півсотні країн засудили передачу Північною Кореєю балістичних ракет Росії.
  • Південна Корея вважає, що КНДР, постачаючи зброю Росії, використовує Україну як випробувальний полігон. Сеул заявив, що РФ вдарила ракетами малої дальності, надані Північною Кореєю, по Україні в грудні та січні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies