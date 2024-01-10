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Південна Корея вважає, що КНДР, постачаючи зброю Росії, використовує Україну як випробувальний полігон

Сеул заявляє, що Росія вдарила ракетами малої дальності, надані Північною Кореєю, по Україні в грудні та січні.

Південна Корея вважає, що КНДР, постачаючи зброю Росії, використовує Україну як випробувальний полігон
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон, постачаю свою зброю Росії.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН 10 січня заявив представник Південної Кореї Хван Чжун Кук, передає Sky News.

За його словами, Росія вдарила ракетами малої дальності, надані Північною Кореєю, по Україні в грудні та січні.

Південна Корея "рішуче засуджує" це, сказав Чжун Кук і попередив, що "експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своїх ракет, здатних нести ядерну зброю".

За його словами, це "безглузде ігнорування територіальної цілісності України".

  • Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна поки не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані з Північної Кореї ракети. Уточнення типу озброєння може зайняти декілька днів.
  • Тим часом глави МЗС майже півсотні країн засудили передачу Північною Кореєю балістичних ракет Росії.
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