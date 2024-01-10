Військові розповіли, чи треба призвати депутатів

Мобілізація в Україні відбувається за чіткими критеріями фаху, віку та стану здоров'я, тому популярний серед українців заклик "призвати депутатів та дітей депутатів" є надто прямолінійним та результатом некритичного сприйняття дійсності.

Про це в другому випуску спільної програми Центру протидії дезінформації та "Укрінформу" "Про війну" говорили її ведучі лейтенант ЗСУ, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат".

Зокрема, коментуючи популярну серед українців думку, що в першу чергу треба мобілізувати депутатів, а потім і простих людей, Дмитро "Дипломат" зазначив: "Наше суспільство без критичного мислення і дуже прямолінійне. Щось десь не так трапилося, хто десь бруківку не так поклав – призвіть дітей депутатів. Спустило колесо у військових десь під Авдіївкою – призвіть синів депутатів, хтось десь не то виклав – призвіть батальйон депутатів. Все це зрозуміло, ми тільки за, але є певні критерії мобілізації – за фахом, за віком, за станом здоров'я"

"Є таке поняття бронювання державою, - продовжив військовий. - Є такі спеціальності, з яких не можна усіх призвати. Не можна взяти і призвати всіх аграріїв, бо армію треба годувати, не можна всіх лікарів призвати, бо є лікарні, куди в тому числі поступають і поранені військові, і цивільні, яких потрібно лікувати, і це нормально. Але є люди, які не мають такого фаху і є конституційний обов'язок. Тож прийди, пройди, підготуйся обери фах і спеціальність.

Також Дипломат додав, що українська молодь в питанні мобілізації має бачити перед собою приклад тих людей, які для них є авторитетами: "Коли до ТЦК іде медійна особа, яка має авторитет серед молоді, і їм подобається її творчість і він показує приклад - це одне. А якщо умовний Коля "Котлета" ( це вигаданий персонаж, такого не існує, це я придумав щойно, і він навіть не народний депутат) іде в армію і такий: "Давайте за мною!" А хто за ним піде, він для суспільства, для молоді взагалі не авторитет. Те що його треба призвати – звичайно, тим паче, що цей вигаданий персонаж в ресторанах сидить в тактичних штанях, хоча він і фронт – це дуже далеко. Так, ми з Андрієм кажемо – його треба призвати і не тільки його і всіх інших, і колишніх депутатів типу такого, як Ігоря Мосійчука, який в 14 році бігав на рівні з Ляшком і кричали: "Ми мегапатріоти", а зараз не кричить".

За словами Дипломата, Україні "потрібні люди, які поведуть за собою. Якщо так сталося, що вже на 10 рік війни і другий рік повномасштабної війни для деяких людей військові досі не стали прикладом, а для вас досі є прикладом ось такі медійні особи – блогери, співаки і так далі, то ми закликаємо цих людей, щоб вони стали рушійною силою цій молоді показати, що армія це престижно. Ось і все".

Зі свого боку Андрій Коваленко додав, що деякі публічні люди в Україні уникають теми війни. "Є Аня Трінчер така співачка. Для неї публікувати в Інстаграмі військовий контент – це одразу втрата підписників. І є мільйонниця Лєра Мандзюк – це блогерка з Хмельницького, яка рекламує одяг і все, що завгодно, але вона стабільно з військовими. Там пікап привезла, там ще щось. Юля Верба, вона до речі теж привезла машини. Молодець! От я скажу – Юля Верба в цьому плані молодець", - заявив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, в першому випуску програми "Про війну" Андрій Коваленко та Дмитро "Дипломат" звернулися до блогерів та інфлюенсерів з великою аудиторією із закликом піти в ТЦК та пройти ВЛК, власним прикладом спонукаючи громадян країни змінити ставлення до мобілізації.