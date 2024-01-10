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Окупанти будують нові укріплення на захоплених територіях Запорізької області

Масові роботи проводяться навколо тимчасово окупованих міст Мелітополь, Токмак, Пологи та Молочанськ Запорізької області.

Окупанти будують нові укріплення на захоплених територіях Запорізької області
Фото: СБУ

Російські окупанти будують нові захисні споруди та лінії оборони на півдні України. Зокрема масові роботи проводяться навколо тимчасово окупованих міст Мелітополь, Токмак, Пологи та Молочанськ Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. 

Він зазначив, що нові об'єкти зафіксували за допомогою супутника Європейського космічного агентства (ESA).

"Буквально днями ми могли бачити супутникові знімки, які зафіксували будівництво нових вже захисних споруд. Тобто ворог не зупиняється на тому, що побудував (минулою) весною", – зазначив він.

За останні місяці минулого року у Запорізькій та Донецькій областях ворог побудував десятки кілометрів нових окопів та оборонних споруд.

"Наразі вони будують навколо Полог та Мелітополя нові захисні споруди. І це вони роблять для того, щоб сповільнити, ускладнити для наших українських військових просування вглиб тимчасово окупованої Запорізької області", – розповів він.

Попри "переможні" заяви російської пропаганди про нібито успіхи на фронті, ворог продовжує постійно укріплювати міста та шляхи "глибокого тилу".

"Вони будують як лінії оборони, так і кругову оборону таких міст, як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово… Продовжують будувати оборонні споруди від Мелітополя в бік Криму", – каже Федоров.

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