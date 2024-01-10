Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви

Укроборонпром розпочинає партнерство з чотирма інноваційними оборонними компаніями Литви.
Про це повідомила пресслужба товариства.
Листи про наміри підписали 10 січня у рамках візиту до Президента України Володимира Зеленського.
Укроборонпром співпрацюватиме з компаніями NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.
- Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.
- Литовський президент Ґітанас Науседа на брифінгу з українським колегою повідомив, що Литва надасть Україні новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а в січні відправить нові боєприпаси. Київ і Вільнюс також підписали угоди щодо спільного виробництва зброї.