Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви

Укроборонпром розпочинає партнерство з чотирма інноваційними оборонними компаніями Литви.

Про це повідомила пресслужба товариства.

Листи про наміри підписали 10 січня у рамках візиту до Президента України Володимира Зеленського.

Укроборонпром співпрацюватиме з компаніями NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.