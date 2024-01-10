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Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви

Фірми спеціалізуються на створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.

Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви
Фото: Укроборонпром

Укроборонпром розпочинає партнерство з чотирма інноваційними оборонними компаніями Литви.

Про це повідомила пресслужба товариства.

Листи про наміри підписали 10 січня у рамках візиту до Президента України Володимира Зеленського.

Укроборонпром співпрацюватиме з компаніями NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.

  • Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.
  • Литовський президент Ґітанас Науседа на брифінгу з українським колегою повідомив, що Литва надасть Україні новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а в січні відправить нові боєприпаси. Київ і Вільнюс також підписали угоди щодо спільного виробництва зброї.
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