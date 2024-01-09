Шмигаль: 14 експортно-кредитних агентств світу надають гарантії своєму бізнесу для інвестування в Україну

14 експортно-кредитних агентств різних держав надають гарантії своєму бізнесу для інвестування в Україну, що важливо для роботи "зернового коридору".
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, Україна разом із MIGA (Агентство з гарантування інвестицій) і DFC (Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку) реалізують механізм страхування інвестицій.
До того ж, Україна запустила проєкт страхування суден від воєнних ризиків спільно з провідними британськими страховиками.
Все це, а також український морський торговий коридор, який працює завдяки Збройним Силам, вплинули на зростання морського експорту нашої держави на 30% у грудні порівняно з листопадом 2023 року.
"З 2023 року завдяки ЗСУ функціонує український морський торговий коридор. За 5 місяців цим коридором пройшло 15 млн тонн експортних вантажів, переважно продовольчих. Також успішно працює Дунайський портовий кластер", - сказав Шмигаль.
- За інформацією Мінінфраструктури, через новий український "зерновий коридор" від серпня 2023 року пройшли 200 суден.
- Мінагрополітики повідомляло, що у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023-го) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.