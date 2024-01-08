Міненерго про проблеми зі світлом у регіонах: Найскладніша ситуація - на Одещині

Міністерство енергетики оприлюднило дані про ситуацію з електропостачанням у регіонах через негоду.

За інформацією пресслужби, енергетики відновили електропостачання для майже 18 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях, однак через погіршення погодних умов залишаються без світла понад 157 тисяч споживачів.

Також зі світлом абоненти, які були знеструмлені через негоду у Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Запорізькій області повернули світло для майже 7 тисяч жителів 31 населеного пункту. У регіоні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими ще 48 населених пунктів.

Оскільки негода не вщухає, то через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Станом на 16:00 8 січня найбільше потерпала Одещина - там знеструмлені 279 населених пунктів.

250 населених пунктів без напруги у Дніпропетровській області.

У Миколаївській області відключені 237 населених пунктів.

На Кіровоградщині без електропостачання 164 населених пункти.