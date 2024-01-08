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Через негоду навчальні заклади Одещини переводять на дистанційне навчання, – ОВА

Погодні умови в області погіршуються.

Через негоду навчальні заклади Одещини переводять на дистанційне навчання, – ОВА
Фото: EPA/UPG

Через погіршення погодних умов всі навчальні заклади Одеської області на два дні переводять на дистанційний формат. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області", – повідомив Кіпер 

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Однак в обласній військовій адміністрації закликали батьків залишати вдома дітей.

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