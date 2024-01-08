Через негоду навчальні заклади Одещини переводять на дистанційне навчання, – ОВА

Через погіршення погодних умов всі навчальні заклади Одеської області на два дні переводять на дистанційний формат.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області", – повідомив Кіпер
Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Однак в обласній військовій адміністрації закликали батьків залишати вдома дітей.
- З 7 по 10 січня по всій території України очікуються погіршення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. У деяких регіонах України оголосили перший рівень небезпечності.