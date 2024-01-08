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Оголошено підозри в держзраді дев'ятьом поліцейським, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО

Всі вони - громадяни України. Деякі перейшли на бік ворога цілими сімʼями.

Оголошено підозри в держзраді дев'ятьом поліцейським, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО
Фото: Нацполіція

Слідчі Національної поліції поліції оголосили підозри у держзраді дев'ятьом посадовцям, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО. Всі вони - громадяни України. Деякі з них переходили на бік ворога цілими сімʼями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що в березні 2022 року 74 чинні працівники СІЗО впустили на територію ізолятора бойовиків батальйону "Сомалі", які заволоділи зброєю, що там зберігалась, і випустили шістьох затриманих.

В ізоляторі утримувалось 345 осіб. Для придушення їх бунту через відсутність харчування, водопостачання та порушення термінів тримання під вартою, "сомалійці" за сприяння працівників СІЗО закидали камери найактивніших бунтарів гранатами та показово розстріляли так званого "смотрящого", який очолив протест.

"Це - лише частина підозр, які слідчі Нацполіції оголосили працівникам окупованого Маріупольського СІЗО. Комплексні заходи з викриття та притягнення до відповідальності інших держзрадників, що працюють в цьому та іншому окупаційних органах, тривають", - зазначили в МВС.

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