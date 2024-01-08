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Ворог вдарив по промислових об'єктах Харкова, в Змієві пошкоджено дім (доповнено)

Ворог націлився на промислові об'єкти.

Російська армія вранці 8 січня вдарила по Харкову. Удар відбувся під час нового масованого ракетного нападу на різні регіоні.

Про вибухи в місті повідомили мер Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов. За словами Синєгубова, ударів було щонайменше чотири.

"Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація оновлюється", – сказав він. 

У Змієві Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Терехов додав у Telegram, що в Харкові відомо про одну поранену людину. Окупанти били по промислових об'єктах.

"Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", – написав він.

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