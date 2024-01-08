Неякісні бронежилети пов'язаної з РФ фірми: експосадовцям Міноборони повідомили нові підозри – в розтраті майже мільярда гривень

Вони підозрюються в закупівлі неякісних бронежилетів у компаніїЇ пов'язаної з Росією.

Колишньому заступнику міністра оборони та ексголові Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів повідомили нову підозру – в розтраті ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів.

Імен в Офісі генпрокурора не назвали, але, судячи з наведених даних, це ексзаступник міністра В'ячеслав Шаповалов та колишній в.о. голови Департаменту закупівель Богдан Хмельницький. Нинішня підозра стосується придбання для ЗСУ 50 000 бронежилетів, які за своїм якісним станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані у війську.

"Засоби індивідуального захисту було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни рф", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Судові експертизи показали, що поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості завдали збитків у 948 млн гривень.

Окрім цих двох фігурантів, підозру отримав ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

"Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України)", – додали в Офісі генпрокурора.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. Третій фігурант переховується.

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