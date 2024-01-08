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Зросла кількість жертв російського удару по Києву 2 січня

У лікарні помер поранений.

Зросла кількість жертв російського удару по Києву 2 січня
Фото: Макс Требухов

Зросла кількість жертв російського удару по будинку в Солом'янському районі. У лікарні помер поранений.

Це третя жертва в цьому будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко. Ще 22 поранених залишаються в лікарнях.

"Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них – у тяжкому стані", – сказав він.

  • 29 грудня російська армія влаштувала наймасованішу ракетну атаку. Однією з цілей став Київ, де руйнування внаслідок влучань та падіння уламків були зафіксовані в декількох районах. У Шевченківському районі загинули 30 людей, іще десятки були поранені.
  • 2 січня ворог фактично повторив попередню атаку. У Києві найбільше постраждав Солом'янський район, де руйнувань зазнали багатоповерхівки. Близько 40 людей були поранені, загинули двоє.
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