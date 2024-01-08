Зросла кількість жертв російського удару по Києву 2 січня

Зросла кількість жертв російського удару по будинку в Солом'янському районі. У лікарні помер поранений.

Це третя жертва в цьому будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко. Ще 22 поранених залишаються в лікарнях.

"Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них – у тяжкому стані", – сказав він.