Зросла кількість жертв російського удару по Києву 2 січня

Зросла кількість жертв російського удару по будинку в Солом'янському районі. У лікарні помер поранений.
Це третя жертва в цьому будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко. Ще 22 поранених залишаються в лікарнях.
"Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них – у тяжкому стані", – сказав він.
- 29 грудня російська армія влаштувала наймасованішу ракетну атаку. Однією з цілей став Київ, де руйнування внаслідок влучань та падіння уламків були зафіксовані в декількох районах. У Шевченківському районі загинули 30 людей, іще десятки були поранені.
- 2 січня ворог фактично повторив попередню атаку. У Києві найбільше постраждав Солом'янський район, де руйнувань зазнали багатоповерхівки. Близько 40 людей були поранені, загинули двоє.