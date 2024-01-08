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На Авдіївському напрямку росіяни понад 170 разів за тиждень атакували захисників

Десятки атак ворог провів і на інших напрямках. 

На Авдіївському напрямку росіяни понад 170 разів за тиждень атакували захисників
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районі Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Протягом тижня захисники відбили тут понад 30 атак.

На Лиманському напрямку захисники відбили три атаки східніше Тернів, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де захисники відбили 30 атак окупантів.

"На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом минулого тижня здійснив понад 170 атак на позиції наших військ в районах Новобахмутівки, Бердичів, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області, де наші воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєнні. На Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Підрозділи Сил оборони України на цьому напрямку минулого тижня відбили близько 50 атак противника. На Запорізькому напрямку минулого тижня ворог здійснив понад 20 безуспішних штурмових дій в районах північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", – повідомив Ковальов.

На Херсонському напрямку росіяни зосередили основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжують завдавати авіаударів і здійснювати артилерійські обстріли по позиціях військ і населених пунктів Херсонської і Миколаївської областей. Окупанти намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро, здійснили понад 75 безуспішних штурмових дій.

Загалом протягом тижня було понад 370 бойових зіткнень, росіяни завдали близько 125 ракетних і понад 400 авіаударів, здійснили близько 320 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

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