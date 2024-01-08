Понад 1000 квадратних метрів горіли внаслідок обстрілів Харківської області

За попередніми даними, жертв і поранених немає.

У Харківській області увечері 7 січня російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Куп’янського та Чугуївського районів.

За попередніми даними, жертв і поранених немає, повідомили в МВС. Проте є пошкодження.

У населеному пкнуті Великий Бурлук Куп'янського району – значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу.

"В одному з складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв.м", – повідомили в МВС.

У Вовчанську ворог вдарив по закладу соціальної інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа на площі 150 кв.м.