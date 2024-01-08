Українські прикордонники виявили великий плавучий об’єкт біля кордону з РФ
Українські прикордонники виявили великий плавучий об’єкт біля кордону з РФ
У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 1000 квадратних метрів горіли внаслідок обстрілів Харківської області

За попередніми даними, жертв і поранених немає.

У Харківській області увечері 7 січня російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Куп’янського та Чугуївського районів.

За попередніми даними, жертв і поранених немає, повідомили в МВС. Проте є пошкодження.

У населеному пкнуті Великий Бурлук Куп'янського району – значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. 

"В одному з складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв.м", – повідомили в МВС.

У Вовчанську ворог вдарив по закладу соціальної інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа на площі 150 кв.м.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies