ЗСУ України збили 25 “кинджалів”, запущених Росією, − Ігнат

Збройні сили України збили 25 із 63 аеробалістичних гіперзвукових ракет “Кинджал”, запущених російськими військами з початку повномасштабного вторгнення.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише Укрінформ.

“Маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. З весни минулого року ми отримали Patriot − і можливість знищувати аеробалістичні ракети”, − сказав Ігнат.

Він не підтвердив і не спростував інформацію, що у Києві упала у Дніпро саме ракета “Кинджал”, наголосивши, що по відео встановити тип неможливо.