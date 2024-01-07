ЗСУ України збили 25 “кинджалів”, запущених Росією, − Ігнат

Збройні сили України збили 25 із 63 аеробалістичних гіперзвукових ракет “Кинджал”, запущених російськими військами з початку повномасштабного вторгнення.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише Укрінформ.
“Маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. З весни минулого року ми отримали Patriot − і можливість знищувати аеробалістичні ракети”, − сказав Ігнат.
Він не підтвердив і не спростував інформацію, що у Києві упала у Дніпро саме ракета “Кинджал”, наголосивши, що по відео встановити тип неможливо.
- В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія намагається отримати більше балістичних ракет для ударів по Україні, бо вони краще обходять ППО.
- 2 січня російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито понад 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної й ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.
- 5 січня сапери ДСНС у Києві знешкодили бойову частину "кинджала", яку знали у Шевченківсьмкому районі столиці.