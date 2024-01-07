У РФ військокомати почали видавати вагнерівцям перші посвідчення ветеранів

У прикордонних з Україною областях російські військкомати роздали перші посвідчення ветеранів бойових дій бойовикам ПВК “Вагнер”.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
У цьому формуванні, що юридично перебуває поза законом у РФ, проходили службу тисячі ув’язнених, яких вербували у пенітенціарних закладах. Вони були за ґратами, зокрема за тяжкі злочини, зґвалтування, завдання тяжких тілесних ушкоджень та вбивства. Чимало з них мали також вірусні захворювання на гепатит В,С та ВІЛ/СНІД.
Відтепер посвідчення “ветерана” дає їм право на отримання різних соціальних пільг і виплат від держави, а також підтверджує відповідний статус.
Видавати їх “вагнерівцям” почали після прямої лінії Володимира Путіна, який заявив про необхідність врегулювати діяльність “Вагнера” і “поновити в правах” його членів.
Після невдалого заколоту ексочільника ПВК Євгенія Прігожина учасників організації, розподілили у підрозділи “шторм z” регулярних сил РФ.
До 2022 року ці підрозділи використовувались Росією для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ та проведення операцій під “чужим прапором”. Невелику їх кількість направили на Африканський континент, де Москва підтримує низку локальних диктаторських режимів.
- Російське видання "Верстка" написало, що проти помилуваних в'язнів-"вагнерівців", які воювали в Україні, у Росії відкрили кримінальні справи.
- У британському міноборони повідомили, що Росгвардія почала зміцнювати свої ресурси за допомогою приватних військових компаній та інших збройних формувань.
- Головне управління розвідки Міноборони інформує, що провладна російська партія “Единая Россия” завела собі власну приватну армію − так звану “ЧВК “Эспаньола”.