У РФ військокомати почали видавати вагнерівцям перші посвідчення ветеранів

Посвідчення дає колишнім в'язням право на отримання різних соціальних пільг і виплат від держави.

У прикордонних з Україною областях російські військкомати роздали перші посвідчення ветеранів бойових дій бойовикам ПВК “Вагнер”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У цьому формуванні, що юридично перебуває поза законом у РФ, проходили службу тисячі ув’язнених, яких вербували у пенітенціарних закладах. Вони були за ґратами, зокрема за тяжкі злочини, зґвалтування, завдання тяжких тілесних ушкоджень та вбивства. Чимало з них мали також вірусні захворювання на гепатит В,С та ВІЛ/СНІД.

Відтепер посвідчення “ветерана” дає їм право на отримання різних соціальних пільг і виплат від держави, а також підтверджує відповідний статус.

Видавати їх “вагнерівцям” почали після прямої лінії Володимира Путіна, який заявив про необхідність врегулювати діяльність “Вагнера” і “поновити в правах” його членів.

Після невдалого заколоту ексочільника ПВК Євгенія Прігожина учасників організації, розподілили у підрозділи “шторм z” регулярних сил РФ.

До 2022 року ці підрозділи використовувались Росією для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ та проведення операцій під “чужим прапором”. Невелику їх кількість направили на Африканський континент, де Москва підтримує низку локальних диктаторських режимів.