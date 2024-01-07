Росгвардія намагається підсилити свою боєздатність за допомогою ПВК та інших збройних формувань

Армія РФ зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.

На тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України, Росгвардія почала зміцнювати свої ресурси за допомогою приватник військових компаній та інших збройних формувань.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією Міноборони, росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад внаслідок потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії через війну проти України.

Зокрема, з жовтня 2023 року до складу росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а з січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

Також РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частини Росгвардії.

У липні 2023 року Держдума РФ дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.

"Нові можливості, разом з поповненням її досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", – пише розвідка.

Раніше у розвідці Великої Британії прогнозували, що до 2025 року загальна цифра втрат росармії перетне позначку у 500 тисяч.