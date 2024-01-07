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Армія окупантів за добу вбила 12 мирних жителів Донеччини, ще десятеро з пораненнями

 Курахівську громаду двічі обстріляли "Ураганами".

Армія окупантів за добу вбила 12 мирних жителів Донеччини, ще десятеро з пораненнями
Фото: Вадим Філашкін

Вчора ввечері, 6 січня, російська армія завдала маосвоаного удару ракетами С-300 по житлових будинках у Покровську та Рівному Донецької області. Крім того під обстрілами опинилися Курахівська громада, Лиманська громада, Бахмутський район. Внаслідок атак загинули 12 мирних жителів, ще 10 з пораненнями.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район ввечері зазнав масованого ракетного удару: у Покровську загинули 5 людей, у тому числі 2 дитини, і 6 поранено; пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок. У Рівному Мирноградської громади 6 загиблих, у тому числі 3 дитини, і 2 поранених; пошкоджено 80 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівлю. В Очеретинській громаді обстріляне Желанне — поранено людину, пошкоджено 3 будинки. Курахівська громада двічі обстріляна Ураганами — в зоні ураження промзона", — ідеться у повідомленні.

9 разів росіяни обстріляли Лиманську громаду. У Бахмутському районі на Північне Торецької громади ворог скинув 2 керовані авіабомби — 1 людина загинула, 1 поранена, пошкоджено 5 будинків. Ще 3 будинки пошкоджені у Нью-Йорку. У Сіверську під вогнем три вулиці, пошкоджено будинок.

  • 6 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області.Станом на ранок 7 січня на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей.
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