Армія окупантів за добу вбила 12 мирних жителів Донеччини, ще десятеро з пораненнями

Вчора ввечері, 6 січня, російська армія завдала маосвоаного удару ракетами С-300 по житлових будинках у Покровську та Рівному Донецької області. Крім того під обстрілами опинилися Курахівська громада, Лиманська громада, Бахмутський район. Внаслідок атак загинули 12 мирних жителів, ще 10 з пораненнями.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район ввечері зазнав масованого ракетного удару: у Покровську загинули 5 людей, у тому числі 2 дитини, і 6 поранено; пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок. У Рівному Мирноградської громади 6 загиблих, у тому числі 3 дитини, і 2 поранених; пошкоджено 80 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівлю. В Очеретинській громаді обстріляне Желанне — поранено людину, пошкоджено 3 будинки. Курахівська громада двічі обстріляна Ураганами — в зоні ураження промзона", — ідеться у повідомленні.

9 разів росіяни обстріляли Лиманську громаду. У Бахмутському районі на Північне Торецької громади ворог скинув 2 керовані авіабомби — 1 людина загинула, 1 поранена, пошкоджено 5 будинків. Ще 3 будинки пошкоджені у Нью-Йорку. У Сіверську під вогнем три вулиці, пошкоджено будинок.