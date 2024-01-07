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Росіяни здійснили 126 артобстрілів по населених пунктах Запоріжжя

Через обстріли пошкоджені житлові будинки.

Росіяни здійснили 126 артобстрілів по населених пунктах Запоріжжя
Фото: Юрій Малашко

Впродовж доби армія РФ завдала 126 артобстрілів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Загарбники здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків, 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Червоному, Левадному, Полтавці й Малим Щербакам, а також гатили з авіації по Оріхову, Новодарівці та П'ятихатках", – повідомляє він.

Ще 126 артобстрілів прийшлися по території Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Чарівного, Темирівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малинівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

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