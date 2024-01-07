Росіяни здійснили 126 артобстрілів по населених пунктах Запоріжжя

Впродовж доби армія РФ завдала 126 артобстрілів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Загарбники здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків, 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Червоному, Левадному, Полтавці й Малим Щербакам, а також гатили з авіації по Оріхову, Новодарівці та П'ятихатках", – повідомляє він.

Ще 126 артобстрілів прийшлися по території Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Чарівного, Темирівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малинівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.